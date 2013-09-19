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Господа, шапки долой... Черный день фасолеводов

19.09.2013 22:23 1 829 просмотров
Как ни прискорбно это отмечать, но позавчерашние первые осенние заморозки погубили всю фасолевую рассаду, набираемую из синих малых и больших ящичков smile:cry:

Фермеры, рассчитывавшие на богатый урожай, его уже не дождутся...

Стоило, стоило ожидать морозов ибо природа не терпит перепроизводства фасоли, взращенной на пластиковых удобрениях, а производители рассады явно не могли не обратить внимание на растущий в арифметико-геометрической прогрессии спрос на рассаду (думаю что владельцу синих ящичков явно стоить вкрутить пистон изобретателю столь "перспективного сорта" smile:painful: )

Что можно сказать в утешение?
1) жертвы Фурсенко не просто вступают в жизнь, а занимают более-менее руководящие посты, а значит приключения продолжаются! И продолжатся!
2) "душа обязана трудиться!" и почивать на лаврах всегда глупо
3) Палочка недавно начала коннектиться к российским конторкам, думаю тут можно много будет найти...
4) многие считают что ТКС можно построить за 2 дня smile:D
Считаю что наказывать грешников за смертный грех "гордыню" рублем, наша святая обязанность! smile:angel:

Grazie per l'attenzione e arrivederci smile:uncap:

Комментарии 1

Hardsoft  (Hardsoft)
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Инструмент Гарри Поттера потрясет Хоггвартс. smile:D
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