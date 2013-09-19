Господа, шапки долой... Черный день фасолеводов

Как ни прискорбно это отмечать, но позавчерашние первые осенние заморозки погубили всю фасолевую рассаду, набираемую из синих малых и больших ящичковФермеры, рассчитывавшие на богатый урожай, его уже не дождутся...Стоило, стоило ожидать морозов ибо природа не терпит перепроизводства фасоли, взращенной на пластиковых удобрениях, а производители рассады явно не могли не обратить внимание на растущий в арифметико-геометрической прогрессии спрос на рассаду (думаю что владельцу синих ящичков явно стоить вкрутить пистон изобретателю столь "перспективного сорта"Что можно сказать в утешение?1) жертвы Фурсенко не просто вступают в жизнь, а занимают более-менее руководящие посты, а значит приключения продолжаются! И продолжатся!2) "душа обязана трудиться!" и почивать на лаврах всегда глупо3) Палочка недавно начала коннектиться к российским конторкам, думаю тут можно много будет найти...4) многие считают что ТКС можно построить за 2 дняСчитаю что наказывать грешников за смертный грех "гордыню" рублем, наша святая обязанность!Grazie per l'attenzione e arrivederci