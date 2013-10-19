"Доктор, человек, считающий себя единственным здравомыслящим, безумен? Если да, то, возможно я псих" (С)Давно хотел написать, да все как-то руки не доходили ))Мы живем в крайне интересное время.Люди, которые трезво и с интересом смотрят на окружающий мир, поняли что надеяться можно только на себя давно, но достаточно громких иллюстраций недостаточного количества мозгов в госаппарате (госрейдерство считать не будем) было маловато. Государство, идущее по пути популизма, в лучшем случае может не мешать, а редкие подачки в виде налоговых вычетов и разъяснений о том что "НДФЛ в таком-то случае не должен взиматься" сложно воспринимать иначе как продолжающийся популизм. В основном же мы видим повышение налогов и неуклюжие попытки "отжать" деньги из накопительной части пенсии и хоть откуда-нибудь еще.В то же время в банки приходит все больше "жертв Фурсенко", в т.ч. и на руководящие и более-менее значимые должности.Лично у меня это вызывает мысли о том что этих людей нужно учить с пользой для себя. Причем ежели они не понимают человеческих слов, то их надо учить наиболее доступным для их образовательного уровня методом, а именно рублем )))Front-office стоит "учить" непосредственно "ради себя": чтобы быстро и комфортно конкретно тебя обслуживали в офисе и даже не думали содрать лишнюю копейку в виде каких-то бредовых комиссий.Да, визитов в офисы банков лично я стараюсь избегать, но иногда нужно получать дебильные справки, у большинства банков карты также выдаются в офисе, опять же кредитные договора у большинства заключаются в офисе и визиты туда практически неизбежны.С руководящим персоналом сложнее: если и учить их, то исключительно в целях "всеобщего благополучия": разорившийся из-за действий неквалифицированного менеджмента банк это убытки и неудобства всему обществу. Тут и "зависшие" средства физлиц, и потеря работы персоналом, и попытки руководства выжать максимум в виде "золотых парашютов", и, разумеется, потери денег юридическими лицами.Как же можно их учить? Можно максимально пользоваться дебильно реализованными ими продуктамиКогда анализ начнет показывать аномальную статистику по "банковскому продукту" и он начнет активно оттягивать деньги, аффтар и прочее начальствующее, но безмозглое имеют нехилые шансы отхватить себе и по карману и по сусалам. В идеале, разумеется, таких дебилов выбрасывают или отстраняют от работы, но у нас в стране "особый кадровый путь". И в государстве, когда дебилы не "выстреливаются из обоймы" из-за близости к руководству и в организациях...Но не будем о грустном, а вернемся к тому что можем сделать ))Как минимум в нашем распоряжении вклады, кредиты, кредитные карты с cashback и всяческие платежи/переводы.Допустим ситуации когда у вас есть вклад с большей доходностью чем кредит встречаются все-таки довольно редко, но практически ничто не мешает заработать на наших любимых картах с cashback))С точки зрения здравомыслящего человека (не пользователя карт) лично я сильно не уверен в правильности решений по назначению ставок cashback выше того что банк получает с транзакции в виде торговой уступки, кроме, разве что, случаев когда повышенная ставка действует по некоей избранной категории, а в идеале cashback ограничен и по сумме.Разумеется, банк считает что наберет некую критическую массу пользователей, которые в основном снимают наличные и не используют грейс-период, но такого может и не случиться!Мало того, неудачно реализованный (для банка) cashback-"продукт" может получить широкое распространение среди "креативного класса": людей, которые творчески и нестандартно мыслят, экспериментируют, а потом не боятся использовать результаты своих экспериментов, делятся ими между собой, вовлекая все большие массы в выкачивание денег из банка!С точки зрения пользователя карт, все отлично: и заработали и, в случае когда лавочка прикрылась, косвенным образом вправили мозги тем кто не умеет думать, читать и считать.С точки зрения экономиста, становится страшновато, когда думаешь о том что cashback-карты стали новым хитовым трендом, в банках это реализуют неквалифицированные люди, выдают эти карты люди, ориентированные премиями на план, а интернет разносит идеи подобные идеям о "волшебных бобах" среди тех кто ворочает миллионными лимитами и имеет по 10-20 кредиток и 20 или больше безобидных карт "Кукуруза"...Крайне и крайне раздражает то что у нас обычно борются со следствием (проблемы с продуктом), а не с причиной (дебилы в банках), а также то что даже сайт банки.ру (точнее отдельные журналисты, претендующие на объективность после освещения лишь точки зрения банкиров) начинает повторять тезисы о "недобросовестности клиентов", которые занимаются этим делом.Смешно когда говорится о какой-то "недобросовестности" клиента, когда он ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТ ДОГОВОР, а банк позволяет себе в одностороннем порядке его менять!"И они еще борются за звание дома высокой культуры быта!" (С)В стране с работающей и вразумительной судебной системой, такие банки не просто отодрали бы, а еще и ободрали штрафами в пользу всех клиентов, у нас же о таком развитии событий остается только мечтать...Ну и разумеется учить недоделанных "банкиров" с пользой для себя, ибо надеяться на пенсию глупо, а иметь постоянную разминку для мозгов и дополнительный заработок, а может и просто хобби это правильно ))