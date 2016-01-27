Путь "хоббиста". Начало...

Время от времени приходит мысль сделать некое описание "пути "хоббиста"...
Написать с чего все начинается у обычного... ну практически обычного пользователя банковских услуг
Описать предпосылки появления "хобби" и некоторые мысли "стороннего наблюдателя" на сей счет.
Carpe diem
В современной банковской системе у банков появились клиенты, которые нашли в операциях с ними способ заработать себе небольшую и абсолютно легальную денежку на этом, так называемое "Хобби"
Постараюсь, по мере своей возможности кратко проанализировать какие обстоятельства привели к этому.
Итак, 2000е...
1. Возникновение карт с функцией cashback в России. Как обычно, эти карты появились в нашей стране с Запада )) Первым банком, если мне не изменяет память, был Ситибанк. После него эти карты бурно распространились в современной банковской системе и сейчас для практически любой операции можно подобрать карту, которая даст за нее cashback.
2. Бурное развитие банковской системы.
Множество банков не только создали серьезное разнообразие в банковской среде как по "продуктовому ассортименту" и по уровню сервиса, но и ощутимо разбавили людей с более-менее серьезным банковским опытом и знаниями людьми у которых всего этого не было.
3. Реформы образования.
Крайне прискорбно, но реформы образования привели к появлению множества "жертв Фурсенко" в банках РФ. Поскольку у некоторых "жертв" родители контролировали банки, на части руководящих должностей, в т.ч. надо понимать на тех что отвечают за создание новых продуктов встали откровенно некомпетентные люди. В сознании таких людей создать "свой продукт" значит "скопипастить" условия и "делать все так же" То что такое рано или поздно приведет к убыткам в той или иной форме, надо полагать никому в голову не приходит. И правильно! Зачем нанимать на высокооплачиваемую должность "чужого" человека даже нужной квалификации? Можно посадить своего ребеночка А уж он "наберется опыта в бою"
4. Появление электронных платежных систем
Развитие интернета, в т.ч. и мобильного дало возможности потребности в рынке микроплатежей превратиться в электронные платежные системы. Сами же платежные системы начали искать возможности обслуживать не только микроплатежи, но и реализоваться в смежных отраслях, "откусывая" у банков помимо микроплатежей, рынок обычных и интернет-платежей, а также рынок эквайринга.
5. Насыщение рынка мобильной связи и интернета.
Конкуренция, а также удешевление устройств для операторов сотовой связи привело к падению цен на рынке мобильной связи, а потом и мобильного интернета. Пока рынок рос, охватывая все большее количество слоев населения, падение среднего дохода на одного абонента (ARPU) компенсировалось приростом абонентской базы, но вечно так продолжаться не могло, и мобильные операторы начали выходить на рынок платежей.
"безопасные по отдельности уголь селитра и сера дают порох"
Для появления "хоббизма" требовалось наличие всего ничего: умного банковского клиента умеющего вдумчиво читать, правильно считать и иногда грамотно писать...
Dixi
Комментарии 7
Познавательно
Собственно, про "хобби" ни слова
Ну... планируется что это будет серия постов
что конкретно о "хобби" кроме "рабочих схем" вам хотелось бы узнать?
Собственно, про "хобби" ни слова
Ну... планируется что это будет серия постов
что конкретно о "хобби" кроме "рабочих схем" вам хотелось бы узнать?
Хобби-это и есть рабочие схемы.Понятно про настоящее не расскажете,напишите тогда про прошлое(которое точно не заработает),ну или как вы думаете какое будет "хобби в будущем" и будет ли?
Хобби-это и есть рабочие схемы.Понятно про настоящее не расскажете,напишите тогда про прошлое(которое точно не заработает),ну или как вы думаете какое будет "хобби в будущем" и будет ли?
1. Про прошлое и некоторые прошлые схемы напишу без проблем ))) в том числе могу написать и про легендарный "киви за чвоч", который постепенно превратился в "эль за чвоч" и вполне может работать
2. Будет ли "хобби в будущем". Вы прям-таки заставляете расписывать содержание одного из последних постов)))) Кратко --- "да", ибо у всего есть границы кроме человеческой глупости, а искоренение пороков это утопичная идея, особенно в России