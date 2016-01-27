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Путь "хоббиста". Начало...

27.01.2016 01:14 7 5 605 просмотров
Время от времени приходит мысль сделать некое описание "пути "хоббиста"...
Написать с чего все начинается у обычного... ну практически обычного пользователя банковских услуг smile:pardon:
Описать предпосылки появления "хобби" и некоторые мысли "стороннего наблюдателя" на сей счет.

Carpe diem
В современной банковской системе у банков появились клиенты, которые нашли в операциях с ними способ заработать себе небольшую и абсолютно легальную денежку на этом, так называемое "Хобби" smile:)
Постараюсь, по мере своей возможности кратко проанализировать какие обстоятельства привели к этому.
Итак, 2000е...
1. Возникновение карт с функцией cashback в России. Как обычно, эти карты появились в нашей стране с Запада )) Первым банком, если мне не изменяет память, был Ситибанк. После него эти карты бурно распространились в современной банковской системе и сейчас для практически любой операции можно подобрать карту, которая даст за нее cashback.
2. Бурное развитие банковской системы.
Множество банков не только создали серьезное разнообразие в банковской среде как по "продуктовому ассортименту" и по уровню сервиса, но и ощутимо разбавили людей с более-менее серьезным банковским опытом и знаниями людьми у которых всего этого не было.
3. Реформы образования.
Крайне прискорбно, но реформы образования привели к появлению множества "жертв Фурсенко" в банках РФ. Поскольку у некоторых "жертв" родители контролировали банки, на части руководящих должностей, в т.ч. надо понимать на тех что отвечают за создание новых продуктов встали откровенно некомпетентные люди. В сознании таких людей создать "свой продукт" значит "скопипастить" условия и "делать все так же" smile:rofl: То что такое smile:magic: рано или поздно приведет к убыткам в той или иной форме, надо полагать никому в голову не приходит. И правильно! Зачем нанимать на высокооплачиваемую должность "чужого" человека даже нужной квалификации? Можно посадить своего ребеночка smile:D А уж он "наберется опыта в бою" smile:achtung:
4. Появление электронных платежных систем
Развитие интернета, в т.ч. и мобильного дало возможности потребности в рынке микроплатежей превратиться в электронные платежные системы. Сами же платежные системы начали искать возможности обслуживать не только микроплатежи, но и реализоваться в смежных отраслях, "откусывая" у банков помимо микроплатежей, рынок обычных и интернет-платежей, а также рынок эквайринга.
5. Насыщение рынка мобильной связи и интернета.
Конкуренция, а также удешевление устройств для операторов сотовой связи привело к падению цен на рынке мобильной связи, а потом и мобильного интернета. Пока рынок рос, охватывая все большее количество слоев населения, падение среднего дохода на одного абонента (ARPU) компенсировалось приростом абонентской базы, но вечно так продолжаться не могло, и мобильные операторы начали выходить на рынок платежей.
"безопасные по отдельности уголь селитра и сера дают порох"
Для появления "хоббизма" требовалось наличие всего ничего: умного банковского клиента умеющего вдумчиво читать, правильно считать и иногда грамотно писать... smile:pardon:

Dixi

Комментарии 7

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Познавательно smile:)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Mephistophilus пишет:
Познавательно smile:)

smile:gramercy:
Владимир  (dazzler)
#
Собственно, про "хобби" ни слова smile:-)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
dazzler пишет:
Собственно, про "хобби" ни слова smile:-)

Ну... планируется что это будет серия постов smile:)
что конкретно о "хобби" кроме "рабочих схем" вам хотелось бы узнать? smile;)
Наиль Камалов  (nailchik)
#
Цитата
В пишет:
Цитата
dazzler пишет:
Собственно, про "хобби" ни слова smile:-)

Ну... планируется что это будет серия постов smile:)
что конкретно о "хобби" кроме "рабочих схем" вам хотелось бы узнать? smile;)

Хобби-это и есть рабочие схемы.Понятно про настоящее не расскажете,напишите тогда про прошлое(которое точно не заработает),ну или как вы думаете какое будет "хобби в будущем" и будет ли?
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Наиль Камалов пишет:
Хобби-это и есть рабочие схемы.Понятно про настоящее не расскажете,напишите тогда про прошлое(которое точно не заработает),ну или как вы думаете какое будет "хобби в будущем" и будет ли?

1. Про прошлое и некоторые прошлые схемы напишу без проблем ))) в том числе могу написать и про легендарный "киви за чвоч", который постепенно превратился в "эль за чвоч" и вполне может работать
2. Будет ли "хобби в будущем". Вы прям-таки заставляете расписывать содержание одного из последних постов)))) Кратко --- "да", ибо у всего есть границы кроме человеческой глупости, а искоренение пороков это утопичная идея, особенно в России
user1131505  (user1131505)
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Так вот от кого пошло это красивое слово мира фэнтези Хоббиты smile:yep:
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