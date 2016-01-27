Путь "хоббиста". Начало...

Время от времени приходит мысль сделать некое описание "пути "хоббиста"...Написать с чего все начинается у обычного... ну практически обычного пользователя банковских услугОписать предпосылки появления "хобби" и некоторые мысли "стороннего наблюдателя" на сей счет.Carpe diemВ современной банковской системе у банков появились клиенты, которые нашли в операциях с ними способ заработать себе небольшую и абсолютно легальную денежку на этом, так называемое "Хобби"Постараюсь, по мере своей возможности кратко проанализировать какие обстоятельства привели к этому.Итак, 2000е...1. Возникновение карт с функцией cashback в России. Как обычно, эти карты появились в нашей стране с Запада )) Первым банком, если мне не изменяет память, был Ситибанк. После него эти карты бурно распространились в современной банковской системе и сейчас для практически любой операции можно подобрать карту, которая даст за нее cashback.2. Бурное развитие банковской системы.Множество банков не только создали серьезное разнообразие в банковской среде как по "продуктовому ассортименту" и по уровню сервиса, но и ощутимо разбавили людей с более-менее серьезным банковским опытом и знаниями людьми у которых всего этого не было.3. Реформы образования.Крайне прискорбно, но реформы образования привели к появлению множества "жертв Фурсенко" в банках РФ. Поскольку у некоторых "жертв" родители контролировали банки, на части руководящих должностей, в т.ч. надо понимать на тех что отвечают за создание новых продуктов встали откровенно некомпетентные люди. В сознании таких людей создать "свой продукт" значит "скопипастить" условия и "делать все так же"То что такоерано или поздно приведет к убыткам в той или иной форме, надо полагать никому в голову не приходит. И правильно! Зачем нанимать на высокооплачиваемую должность "чужого" человека даже нужной квалификации? Можно посадить своего ребеночкаА уж он "наберется опыта в бою"4. Появление электронных платежных системРазвитие интернета, в т.ч. и мобильного дало возможности потребности в рынке микроплатежей превратиться в электронные платежные системы. Сами же платежные системы начали искать возможности обслуживать не только микроплатежи, но и реализоваться в смежных отраслях, "откусывая" у банков помимо микроплатежей, рынок обычных и интернет-платежей, а также рынок эквайринга.5. Насыщение рынка мобильной связи и интернета.Конкуренция, а также удешевление устройств для операторов сотовой связи привело к падению цен на рынке мобильной связи, а потом и мобильного интернета. Пока рынок рос, охватывая все большее количество слоев населения, падение среднего дохода на одного абонента (ARPU) компенсировалось приростом абонентской базы, но вечно так продолжаться не могло, и мобильные операторы начали выходить на рынок платежей."безопасные по отдельности уголь селитра и сера дают порох"Для появления "хоббизма" требовалось наличие всего ничего: умного банковского клиента умеющего вдумчиво читать, правильно считать и иногда грамотно писать...Dixi