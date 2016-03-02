Путь хоббиста (часть 4). "Вот оно какое наше Лето! Лето - это хорошо!"

Итак... Лето банк. Что такого интересного с ним случилось не так давно?..Давным-давно, когда в Лето банке еще не было карт "Зеленый мир", банк принимал пополнение вкладов с кивиНе везде, а только в нескольких офисах в Москоу-сити в "тестовом режиме"!Поскольку на тот момент это был отличный способ перевести киви в реальные деньги абсолютно без потерь, то многие воспользовались щедрым предложением банкаДругой вопрос что потом многим людям после закрытия таким образом пополненных вкладов на сумму превышающую миллионбыло отказано в обслуживанииНадо полагать "великие мудрецы", работающие в банке, решили что "очистили" таким образом его от "скверны" и выводов делать не стали...Появились кредитные карты Лето банка, которые тоже стало можно пополнять через киви: сначала "Лето-карта", а потом и " Лето-карта Элемент" (ноябрь 2014го).Существенным сдерживающим фактором этих карт было то что снимать собственные средства с карты без комиссии можно было, но лимиты были уж очень смешными -- 5 тыс. на операцию, 15 тыс. в сутки, 30 тыс. в месяц и 100 тыс. в сутки , 300 тыс. в мес. соответственно.Популярность кредитных карт Лето-банка поперла в гору, особенно популярность "Элемента".В августе 2015го Лето банк анонсировал свою первую дебетовку «Зеленый мир» с той же замечательной способностью пополняться "кивями"! Лимит выдачи наличных по карте составил 300 тысяч в сутки и 1 миллион в месяц!..Отступая непосредственно от оценки действий банка и оценки уровня мозгов у такого рода "создателей банковских продуктов", можно было бы заметить что это не имело бы такого особого взрывного значения, если бы не один "разогревающий" всю адскую смесь из умных пользователей и глупых банков элемент как сотрудничество сотовых операторов и платежной системы киви...Сначала было сотрудничество Киви с Мегафоном с возможностью БЕСКОМИССИОННОГО пополнения кошелька киви со счета мегафона с лимитами 5000 руб/платеж, 15 тыс. руб/сутки, 40 тыс. руб/месяц, усохшее сначала 5го августа 2015го до 1000 руб/мес, а с 1 января 2016 г. закончившееся полностью.Потом было сотрудничество Киви с Билайном с июня 2015го, когда стало можно осуществлять пополнения кошелька киви со счета билайна с лимитами 15 тыс. руб/сутки, 40 тыс. руб/месяц. Уже 07.08.2015 Билайн и Qiwi без предупреждения ввели новые лимиты на перевод денег с баланса сим-карты на киви-кошелек: 5 тыс. руб/месяц.C 16.11.2015 ограничение бескомиссионного пополнения --- 500 руб/мес.Итак, подведем промежуточный итог: умные пользователи, разузнавшие про схему "пополнение баланса сотового оператора->киви->лето банк->наличка" с конца августа 2015го получили возможность снимать МИЛЛИОН в месяц ЛЕГАЛЬНО, зарабатывая cashback за пополнение сотового телефона. Для сведения, пополнение сотового телефона бонусируется от 1% до 3% в зависимости от банка и карты.1 МИЛЛИОН "прокрученный" по указанной схеме давал 10-30 тысяч рублей соответственно.Стоит ли объяснять насколько популярной стала карта «Зеленый мир» несмотря на свою не самую низкую стоимость в 900р/год?..К тому же с сентября стоимость обслуживания карты сделали всего 300р/год!И началось!..1) Начал экспоненциально расти спрос на карты «Зеленый мир»2) Резко вырос спрос на сим-карты билайна3) Вырос спрос на карты Русского стандарта, дававшие cashback 3% после оборота в 1 млн. рублей4) Вырос спрос на услуги салонов связи "Связной"Первые 3 пункта понятно, скажете вы, а при чем тут "Связной"?..В "Связном", как оказалось, не только удобно пополнять много сотовых номеров одним чеком, но и можно получать 0,5% бонусными баллами Связного-клуба в дополнение к cashback со стороны банка, картой которого производилась оплата.Вакханалия продолжалась до второй половины декабря...Билайн, как видно по датам ввода новых лимитов 07.08.2015 и 16.11.2015 "почуял неладное"К тому времени "напор финансовых потоков" в "систему сообщающихся сосудов" билайн-киви достиг такого давления что начали выявляться возможности "удвоить" лимит вывода с билайна в киви, а потом была выявлена недоработка, позволявшая в случае некорректного платежа со счета билайна получить деньги на счет киви. После перекрытия этой недоработки билайн "внезапно заметил" и недоработку, позволявшую без комиссий переводить деньги с одного сотового счета билайн на другой.Банковские же "мудрецы" сражались до последнего: сначала перестали работать шаблоны в мобильном приложении киви, потом перестали создаваться новые шаблоны на оплату, потом перестала работать одна часть шаблонов в терминалах, потом банк сдался и перестал давать оплачивать "кивями" без комиссии ВООБЩЕ.Возможно именно эта череда событий привела как к реформе программы "Счастливое время" Билайна (бонусы "счастливого времени" давались за, теперь только за), так и к переходу карт Русского стандарта на измененную программу cashbackЧто хотелось бы сказать в качестве заключения?Действительно, иногда не "клиент для банка", а "банк для клиента"!Так или иначе, банк "покормил" самых оперативных клиентов несколько месяцев, потренировался на заправке банкоматов тоннами баблаПочему все так произошло?... А зачем? Госбабло все равно прет, можно и не шевелить мозгами