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Путь хоббиста (часть 4). "Вот оно какое наше Лето! Лето - это хорошо!"

02.03.2016 19:16 9 2 426 просмотров
Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»(С)
Итак... Лето банк. Что такого интересного с ним случилось не так давно?..
Давным-давно, когда в Лето банке еще не было карт "Зеленый мир", банк принимал пополнение вкладов с киви smile:)
Не везде, а только в нескольких офисах в Москоу-сити в "тестовом режиме"! smile:-x Поскольку на тот момент это был отличный способ перевести киви в реальные деньги абсолютно без потерь, то многие воспользовались щедрым предложением банка smile:D Другой вопрос что потом многим людям после закрытия таким образом пополненных вкладов на сумму превышающую миллион smile:oops: было отказано в обслуживании smile:( .
Надо полагать "великие мудрецы", работающие в банке, решили что "очистили" таким образом его от "скверны" и выводов делать не стали...
Появились кредитные карты Лето банка, которые тоже стало можно пополнять через киви: сначала "Лето-карта", а потом и " Лето-карта Элемент" (ноябрь 2014го).
Существенным сдерживающим фактором этих карт было то что снимать собственные средства с карты без комиссии можно было, но лимиты были уж очень смешными -- 5 тыс. на операцию, 15 тыс. в сутки, 30 тыс. в месяц и 100 тыс. в сутки , 300 тыс. в мес. соответственно.
Популярность кредитных карт Лето-банка поперла в гору, особенно популярность "Элемента".
В августе 2015го Лето банк анонсировал свою первую дебетовку «Зеленый мир» с той же замечательной способностью пополняться "кивями"! Лимит выдачи наличных по карте составил 300 тысяч в сутки и 1 миллион в месяц!..

Отступая непосредственно от оценки действий банка и оценки уровня мозгов у такого рода "создателей банковских продуктов", можно было бы заметить что это не имело бы такого особого взрывного значения, если бы не один "разогревающий" всю адскую смесь из умных пользователей и глупых банков элемент как сотрудничество сотовых операторов и платежной системы киви...
Сначала было сотрудничество Киви с Мегафоном с возможностью БЕСКОМИССИОННОГО пополнения кошелька киви со счета мегафона с лимитами 5000 руб/платеж, 15 тыс. руб/сутки, 40 тыс. руб/месяц, усохшее сначала 5го августа 2015го до 1000 руб/мес, а с 1 января 2016 г. закончившееся полностью.
Потом было сотрудничество Киви с Билайном с июня 2015го, когда стало можно осуществлять пополнения кошелька киви со счета билайна с лимитами 15 тыс. руб/сутки, 40 тыс. руб/месяц. Уже 07.08.2015 Билайн и Qiwi без предупреждения ввели новые лимиты на перевод денег с баланса сим-карты на киви-кошелек: 5 тыс. руб/месяц.
C 16.11.2015 ограничение бескомиссионного пополнения --- 500 руб/мес.

Итак, подведем промежуточный итог: умные пользователи, разузнавшие про схему "пополнение баланса сотового оператора->киви->лето банк->наличка" с конца августа 2015го получили возможность снимать МИЛЛИОН в месяц ЛЕГАЛЬНО, зарабатывая cashback за пополнение сотового телефона. Для сведения, пополнение сотового телефона бонусируется от 1% до 3% в зависимости от банка и карты.
1 МИЛЛИОН "прокрученный" по указанной схеме давал 10-30 тысяч рублей соответственно.

Стоит ли объяснять насколько популярной стала карта «Зеленый мир» несмотря на свою не самую низкую стоимость в 900р/год?..
К тому же с сентября стоимость обслуживания карты сделали всего 300р/год! smile:drink:

И началось!..
1) Начал экспоненциально расти спрос на карты «Зеленый мир» smile:magic:
2) Резко вырос спрос на сим-карты билайна smile8)
3) Вырос спрос на карты Русского стандарта, дававшие cashback 3% после оборота в 1 млн. рублей smile:jokingly:
4) Вырос спрос на услуги салонов связи "Связной" smile:uncap:
Первые 3 пункта понятно, скажете вы, а при чем тут "Связной"?..
В "Связном", как оказалось, не только удобно пополнять много сотовых номеров одним чеком, но и можно получать 0,5% бонусными баллами Связного-клуба в дополнение к cashback со стороны банка, картой которого производилась оплата.

Вакханалия продолжалась до второй половины декабря...

Билайн, как видно по датам ввода новых лимитов 07.08.2015 и 16.11.2015 "почуял неладное" smile:help:
К тому времени "напор финансовых потоков" в "систему сообщающихся сосудов" билайн-киви достиг такого давления что начали выявляться возможности "удвоить" лимит вывода с билайна в киви, а потом была выявлена недоработка, позволявшая в случае некорректного платежа со счета билайна получить деньги на счет киви. После перекрытия этой недоработки билайн "внезапно заметил" и недоработку, позволявшую без комиссий переводить деньги с одного сотового счета билайн на другой.
Банковские же "мудрецы" сражались до последнего: сначала перестали работать шаблоны в мобильном приложении киви, потом перестали создаваться новые шаблоны на оплату, потом перестала работать одна часть шаблонов в терминалах, потом банк сдался и перестал давать оплачивать "кивями" без комиссии ВООБЩЕ.

Возможно именно эта череда событий привела как к реформе программы "Счастливое время" Билайна (бонусы "счастливого времени" давались за пополнение счета, теперь только за расходы на связь), так и к переходу карт Русского стандарта на измененную программу cashback smile:D

Что хотелось бы сказать в качестве заключения? smile:scratch:
Действительно, иногда не "клиент для банка", а "банк для клиента"!
Так или иначе, банк "покормил" самых оперативных клиентов несколько месяцев, потренировался на заправке банкоматов тоннами бабла smile8)
Почему все так произошло?.. В банке не сделали выводов. А зачем? Госбабло все равно прет, можно и не шевелить мозгами smile:|

Комментарии 9

RuN@L_Sh  (RuN@L_Sh)
#
Так выпьем же за то, чтобы наши потребности совпадали с их (банк) возможностями\ошибками\щедростью smile:drink:
Для пятой части пока фэйлов мало smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Ух как же много я пропуская живя в деревне smile:D
В  (Cheerokee)
#
Цитата
RuNaL_Sh пишет:
Так выпьем же за то, чтобы наши потребности совпадали с их (банк) возможностями\ошибками\щедростью smile:drink:
Для пятой части пока фэйлов мало smile:)

М-м-м... Росбанк? smile:D 10%
Цитата
Mephistophilus пишет:
Ух как же много я пропуская живя в деревне smile:D

Да... временами тянет в Москву с ее тоннами банков, обилием всяческих финансовых сервисов недоступных для провинции... С другой стороны --- ждать час пока освободиться нужный банкомат, который насилует "гипер" smile:scratch: не совсем комильфо... А как вспомню рассказы москвичей о "схватках за банкомат" smile:rofl:
Alexandr Zhuravlev  (alezhu)
#
Я понимаю что рабочие схемы никто сливать не станет, но если что-то уже сдохло, расписали бы детали. Вот по Билайну так и осталось 3 вопроса "как?". Или надеетесь что вернётся?
ЗЫ. А вообще познавательно. Спасибо.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Alexandr Zhuravlev пишет:
Я понимаю что рабочие схемы никто сливать не станет, но если что-то уже сдохло, расписали бы детали. Вот по Билайну так и осталось 3 вопроса "как?". Или надеетесь что вернётся?
ЗЫ. А вообще познавательно. Спасибо.

alezhu не совсем понял что за 3 вопроса "как?".
Как переводили с Би на киви?.. Ну прямо на сайте киви в соответствующем разделе. Или что еще интересует?
ваа ыва  (olef)
#
а у барсика осталась каша кроме 5% программы лояльности RS Cashback?
В  (Cheerokee)
#
Цитата
ваа ыва пишет:
а у барсика осталась каша кроме 5% программы лояльности RS Cashback?

из вновь выдаваемых карт, разве что Амекс smile:scratch:
Александр не известно  (cybsasha)
#
Цитата
В пишет:
Цитата
Alexandr Zhuravlev пишет:
Я понимаю что рабочие схемы никто сливать не станет, но если что-то уже сдохло, расписали бы детали. Вот по Билайну так и осталось 3 вопроса "как?". Или надеетесь что вернётся?
ЗЫ. А вообще познавательно. Спасибо.

alezhu не совсем понял что за 3 вопроса "как?".
Как переводили с Би на киви?.. Ну прямо на сайте киви в соответствующем разделе. Или что еще интересует?

Наверное имелось ввиду заправка доп счетов би и встреча ундервудов,которые ходили по расписанию.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
заправка доп счетов би и встреча ундервудов

smile:oops:
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