Путь хоббиста (часть 5). "Сто рублей и сто друзей"

Продолжим разговор про "темы".Бывают они абсолютно разные, но часто их можно разделить по срокам жизни на "долгое приятное послевкусие знакомства с банком" и "эффектный фейерверк, оставляющий восхитительные воспоминания о тех коротких моментах что он длился".Как вы наверное догадались, речь пойдет о последнем случае, который и был "яркой вспышкой".Такие темы, живущие менее недели, а некоторые и менее суток, иногда позволяют хоббистам немного заработать, но чаще позволяют оценить собственную оперативность, знания и умения, навыки и собственную техническую оснащенность.Итак, к делу....Многие банки любят "стимулировать" клиентов к проведению операций в своих ИБ и мобильных приложениях давая им некие суммы "на попробовать". Потому Акция от Акбарса «Сто рублей на друзей» 19-21 мая в период проведения KazanSummit 2016: "установите приложение bankOK и получите 100 руб. на виртуальную карту" не отличалась особой оригинальностью, если бы не одно НО: 100р давали повторно на те же ФИО, паспортные данные и СНИЛС при регистрации на другой номер ТЕЛЕФОНА! Номер телефона подтверждался по смс.От ввода паспортных данных можно было отказаться, тогда 100 рублей можно было потратить на оплату услуг (Билайн и Теле2 в том числе), а при вводе паспортных данных 100 рублей можно было без комиссии перевести на свою карту Ак Барс банка прямо из приложения.Акция началась в ночь с 18 на 19 мая в 0.00 МСК.Что сказать..... Акция закончилась в районе 9.00 МСК 19 мая (скорее всего на работу пришло начальство и вломило п...й тому кто контролировал раздачу слонов, менее вероятно что ТУПО закончился фонд вознаграждений).Итак вопрос, сколько можно было заработать на этой акции человеку не обладающему сотней симок?.. Имея сотни симок и время для "работы", заработать несколько тысяч была не проблема. А что делать человеку БЕЗ сотни симок?..И тут как раз и осознается важность знаний и умений: есть сервисы для приема SMS сообщений!.. Позволяющие получить виртуальный номер именно ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМС!.. За какие-то 5 рублей можно получить смс на виртуальный, живущий несколько минут номерОстальное оставляю додумать моим читателямИ да, я абсолютно не удивлен сообщениям отдельных личностей, утверждающим что они заработали на этой бездарно проведенной банком акции и 10 и 22 и даже 30 тысяч рублей, проведя у компьютера одну бессонную ночь...