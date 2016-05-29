Путь хоббиста (часть 5). "Сто рублей и сто друзей"

Продолжим разговор про "темы".
Бывают они абсолютно разные, но часто их можно разделить по срокам жизни на "долгое приятное послевкусие знакомства с банком" и "эффектный фейерверк, оставляющий восхитительные воспоминания о тех коротких моментах что он длился".
Как вы наверное догадались, речь пойдет о последнем случае, который и был "яркой вспышкой".
Такие темы, живущие менее недели, а некоторые и менее суток, иногда позволяют хоббистам немного заработать, но чаще позволяют оценить собственную оперативность, знания и умения, навыки и собственную техническую оснащенность.
Итак, к делу....
Многие банки любят "стимулировать" клиентов к проведению операций в своих ИБ и мобильных приложениях давая им некие суммы "на попробовать". Потому Акция от Акбарса «Сто рублей на друзей» 19-21 мая в период проведения KazanSummit 2016: "установите приложение bankOK и получите 100 руб. на виртуальную карту" не отличалась особой оригинальностью, если бы не одно НО: 100р давали повторно на те же ФИО, паспортные данные и СНИЛС при регистрации на другой номер ТЕЛЕФОНА! Номер телефона подтверждался по смс.
От ввода паспортных данных можно было отказаться, тогда 100 рублей можно было потратить на оплату услуг (Билайн и Теле2 в том числе ), а при вводе паспортных данных 100 рублей можно было без комиссии перевести на свою карту Ак Барс банка прямо из приложения.
Акция началась в ночь с 18 на 19 мая в 0.00 МСК.
Что сказать..... Акция закончилась в районе 9.00 МСК 19 мая (скорее всего на работу пришло начальство и вломило п...й тому кто контролировал раздачу слонов, менее вероятно что ТУПО закончился фонд вознаграждений).
Итак вопрос, сколько можно было заработать на этой акции человеку не обладающему сотней симок?.. Имея сотни симок и время для "работы", заработать несколько тысяч была не проблема. А что делать человеку БЕЗ сотни симок?..
И тут как раз и осознается важность знаний и умений: есть сервисы для приема SMS сообщений!.. Позволяющие получить виртуальный номер именно ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМС!.. За какие-то 5 рублей можно получить смс на виртуальный, живущий несколько минут номер
Остальное оставляю додумать моим читателям
И да, я абсолютно не удивлен сообщениям отдельных личностей, утверждающим что они заработали на этой бездарно проведенной банком акции и 10 и 22 и даже 30 тысяч рублей, проведя у компьютера одну бессонную ночь...
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