В ДТП чаще попадают Александр, Сергей, Елена и Ольга

Александр, Сергей, Елена и Ольга – люди с такими именами чаще других становятся виновниками ДТП на дорогах страны. К таким выводам пришли аналитики Института риска, изучив массив из более чем 180 тыс. страховых случаев с клиентами по ОСАГО за несколько лет с помощью инструментария big data.



Среди мужчин чаще всего виновниками аварий становились водители с именем Александр (8,77% от всех мужчин-виновников), Сергей (7,65%), Алексей (4,78%), Владимир (4,44%) и Андрей (4,32%). Также довольно часто виновником мог стать Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%).

Среди женщин опасно встречаться на дороге было с Еленой (7,68%), Ольгой (6,26%), Татьяной (5,95%), Натальей (5,81%) и Ириной (5,61%). Замыкают десятку женщины по имени Юлия (4,56%), Светлана (4,43%), Екатерина (4,2%), Анна (4,06%) и Анастасия (3,1%).



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