КАСКО, как и всё в нашей жизни, дешево и качественно не бывает. Но бывают моменты, когда внешние обстоятельства играют вам на руку и, вдруг, вы получаете качественное предложение за меньшие деньги. Да, это, так называемый, timing при инвестировании на длительные периоды, когда инвестор входит в рынок в тот момент, когда считает его наиболее выгодным. Для инвестиций правильный timing это 90% успеха. В КАСКО - все то же самое.
Теперь посмотрим на Росгосстрах - 1 место по количеству частных клиентов, более 95% акций принадлежит ЦБ. Надежно. Именно в этом году компания активно наращивает КАСКО в своем портфеле. Для этого клиентам предлагается целых шесть продуктов КАСКО, ранжированных по стоимости/рискам. С продуктами можно ознакомиться на их сайте. При этом, сами тарифы "серьезно снижены" в этом году, что признают и внешние источники, например глава комитета ВСС Игорь Фатьянов, в своей статье ниже - http://www.banki.ru/news/interview/?id=10714152.
При всем этом, предложенные продукты дают возможность еще и дополнительно сэкономить при выполнении определенных условий.
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