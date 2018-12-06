Медицина. Бесплатная или платная?! Какую же выбрать...

Платная - хорошо, но дорого и еще какой врач попадется.



Бесплатная - в большинстве случаев бесполезна, за исключением экстренной, а также отнимает много времени и сил, очереди, а теперь еще они и электронные - запись по интернет, вроде удобно, но только через две недели, а до этого или само пройдет или в платную бежать. Все для людей...



А если еще до больницы далеко (дача, деревня, экспедиция) и/или проблемы с передвижением, транспортом или катастрофическая нехватка времени, ну или просто лень? Знакомо? Или может быть?



Тогда, есть вариант - просто позвонить квалифицированному врачу (г. Москва) по телефону или по скайп, отправить результаты анализов, снимки и т.п. по интернет. И получить консультацию, рекомендации по лечению или что делать в экстренных случаях. При этом дежурный врач 24 часа на связи, к специалистам требуется запись, но срок ожидания минимален, прием возможен день в день. При всем этом, врача можно предварительно выбрать по электронному досье, где указано его образование, опыт, а также отзывы пациентов.

Согласитесь, это удобно и современно!



Эта услуга не "Бесплатная" (см. абз.2), стоимость годового обслуживания = стоимости разового посещения платного специалиста очно, а именно всего - 2 900 руб. в год от лидера рынка страхования Росгосстрах (РГС Телемедицина). И, это важно, количество обращений в год не ограничено. При этом ведется мед. карта, история болезни и т.п. - все в соответствии с законом для предоставления мед. услуг, а также история обращений и полученные рекомендации сохраняются в личном кабинете.



А в период декабря 2018 еще и официальная скидка 15%.



Буду рад если кому пригодится, знание - сила.