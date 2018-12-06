Медицина. Бесплатная или платная?! Какую же выбрать...

Платная - хорошо, но дорого и еще какой врач попадется.
Бесплатная - в большинстве случаев бесполезна, за исключением экстренной, а также отнимает много времени и сил, очереди, а теперь еще они и электронные - запись по интернет, вроде удобно, но только через две недели, а до этого или само пройдет или в платную бежать. Все для людей...
А если еще до больницы далеко (дача, деревня, экспедиция) и/или проблемы с передвижением, транспортом или катастрофическая нехватка времени, ну или просто лень? Знакомо? Или может быть?
Тогда, есть вариант - просто позвонить квалифицированному врачу (г. Москва) по телефону или по скайп, отправить результаты анализов, снимки и т.п. по интернет. И получить консультацию, рекомендации по лечению или что делать в экстренных случаях. При этом дежурный врач 24 часа на связи, к специалистам требуется запись, но срок ожидания минимален, прием возможен день в день. При всем этом, врача можно предварительно выбрать по электронному досье, где указано его образование, опыт, а также отзывы пациентов.
Согласитесь, это удобно и современно!
Эта услуга не "Бесплатная" (см. абз.2), стоимость годового обслуживания = стоимости разового посещения платного специалиста очно, а именно всего - 2 900 руб. в год от лидера рынка страхования Росгосстрах (РГС Телемедицина). И, это важно, количество обращений в год не ограничено. При этом ведется мед. карта, история болезни и т.п. - все в соответствии с законом для предоставления мед. услуг, а также история обращений и полученные рекомендации сохраняются в личном кабинете.
А в период декабря 2018 еще и официальная скидка 15%.
Буду рад если кому пригодится, знание - сила.
Комментарии 2
Немного погуглив понял, что направление уже давно активно развивается, объем рынка во всем мире в 2018 г. оценивается в 44 млрд. долл. По данным IHS Technology в 2013 г. услугами телемедицины в мире воспользовались 350 тыс. человек, но в 2018 г. - уже 7 млн. человек. В РФ, кроме страховых компаний, это направление активно развивают в т.ч. сотовые операторы.
Например, «Ростелеком» создал мобильное приложение «Ростелеком Маме», ориентированное на женщин с детьми. абоненты смогут проконсультироваться как по вопросам здоровья ребенка, так и его мамы. Среди врачей указаны невролог, гинеколог, специалист по грудному вскармливанию. Для абонентов услуги сервиса будут стоить в месяц от 150 до 2200 руб. в зависимости от набора.
«МегаФон» запустил сервис для видеоконсультаций «МегаФон.Здоровье». Срочная онлайн-консультация с врачом стоит 499 руб., плановая — 799 руб.
МТС и сеть медицинских клиник «Медси» запустили платформу SmartMed и одноименное приложение для онлайн-консультаций с врачами. Консультация через приложение стоит 550 руб.
Tele2 запустил услугу по медицинским онлайн-консультациям для абонентов оператора. Абонентская плата составляет 15 руб. в день.
«ВымпелКом» запустил сервис онлайн-консультаций с врачами «Мой доктор». Стоимость базовой подписки на услугу составляет 199 руб.
А в телемедицине автоматом все врачи исключительно хорошие?