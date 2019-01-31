ВОДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ ОСАГО

ОСАГО подорожает потому что планируется увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью в 4 раза, с 500 тысяч до 2 млн рублей. Планируемый рост стоимости полиса составляет 10-11%. Основным лоббистом этой идеи является Минфин, замминистра финансов Алексей Моисеев говорит о том, что выплата по ОСАГО в размере 500 тысяч рублей в соответствии с действующим тарифом несправедлива, поскольку в других обязательных видах страхования (страховании гражданской ответственности перевозчиков и владельцев опасных производственных объектов) максимальная компенсация за вред жизни и здоровью - 2 млн рублей. Я не соглашусь с этим, опять происходит подмен понятий нашими власть придержащими. Нельзя сравнивать коммерческие предприятия, которые делают бизнес в потенциально опасной для человека отрасли, такой как пассажирские перевозки или опасное производство с обычным человеком. Во-первых, коммерсанты зарабатывают на этом прибыль, во-вторых, есть риск масштаба деятельности, когда, при этом, риску подвергается большое кол-во людей, в третьих, это совсем иной юридический класс страхователя - юридическое лицо. Зачем козе баян?! Зачем обычный человек, который пользуется автотранспортом в личных целях, например, чтобы отвезти тещу на дачу, должен покрывать такой же риск гражданской ответственности, как владелец самолета или завода по производству хлора? На мой взгляд, навязываемое нам решение, в очередной раз является желанием залезть в карман к частнику, к нам с вами, а не каими либо благими намерениями! При этом, удивительно, что такие простые решения применяются людьми, поставленными решать гораздо более сложные задачи в нашей экономике, которых предостаточно. И за эти "выдумки" они получают сложно объяснимые величины вознаграждения. Закончу словами из известной современной сказки -

"Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!



Ночью встану у окна

И стою всю ночь без сна -

Все волнуюсь об Расее,

Как там, бедная, она?"