Рынок сырья на 1 июня

Нефть корректируется на фоне статистики о числе буровых установок в США и ожидании замедления темпов производства, а также некотором ослаблении доллара в последние торговые дни. В то же время, предстоящее заседание ОПЕК скорее привносит сдерживающий настрой на рынок, картель скорее не пойдет на сокращение текущего уровня квот в попытке сохранить долю на рынке. По мнению большинства ключевых игроков из стран Персидского залива низкие цены дают свой эффект в борьбе с производителями на сланцевых проектах. Т.о. в этом контексте противостояние продолжится, что позволяет говорить о достаточно продолжительном периоде невысоких цен ($60-80/bbl). Сегодняшний настрой улучшает китайская статистика по PMI. На неделе в фокусе заседание ЕЦБ, статистика по рынку труда в США и встреча картеля. Краткосрочно волатильность повышенная: Brent $62-68, WTI $57-62.