Обзор рынка нефти 3 июня 2015 года: Сегодня в фокусе официальная статистика по запасам в США.

Рынок нефти, сохраняя повышенную волатильность, остается в ожидании формального решения ОПЕК. Несмотря на то, что ожидания сдержанные и картель с большей вероятностью сохранит текущие квоты, сообщения и статистика добычи ключевых игроков, оставляют определенную интригу. Нельзя полностью исключать того, что картель может начать действовать более агрессивно на рынке. Локально ослабление доллара поддержало котировки на «черное золото», в то же время данные от API указывают на рост запасов по итогам недели. Т.о. до пятницы диспозиция на рынке существенным образом вряд ли изменится. Сегодня в фокусе официальная статистика по запасам в США. Краткосрочно: Brent $64-66, WTI $60-62.