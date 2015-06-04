Рынок сырья на 4 июня: нефть остается под давлением в преддверии заседания ОПЕК

Нефть остается под давлением в преддверии заседания ОПЕК, квоты на добычу с большей вероятностью останутся без изменений, однако фактическое производство остается даже выше, что с учетом сдержанного роста потребления сохраняет негатив на рынке. В последние дни все чаще стали озвучиваться идеи необходимости сужения/нивелирования спреда между контрактами, цель - повышение ценовой конкуренции ближневосточной нефти и как итог дальнейшее давление на сланцевых производителей. Если данная идея получит реализацию, то следует ожидать дальнейшего умеренного снижения цен. Так или иначе, поводов для оптимизма на рынке и роста цен пока не много. После завтрашнего решения ОПЕК контракты Brent могут на время оставаться на отметках $60-64, WTI $57-60.