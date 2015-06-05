Рынок сырья 5 июня: движение нефтяных цен вниз продолжается

Движение нефтяных цен вниз продолжается, ожидания итогов заседания ОПЕК в совокупности с фундаментальными факторами давят на цены. Накануне стали известны отпускные цены Саудовской Аравии на июль, королевство в целом незначительно повышает отпускные цены в ожидании спроса. Вместе с тем производство и запасы в США все еще высоки, т.о. фокус по поставкам на азиатские рынки. В отношении с США скорее будет просматриваться острожный демпинг. Локально стоит отметить частичное восстановление позиций доллара на глобальных рынках, что добавило негатива сырьевым активам. Сегодня ключевые события – статистика рынка труда США и соответственно позиции доллара, а также итоги встречи ОПЕК. Brent $60-64, WTI $57-60.