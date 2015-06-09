Рынок нефти на 9 июня

Нефть незначительно изменилась в цене. После решения ОПЕК рынки снова начинают играть в старые темы. Одна из них – Китай. Сегодня статистика в этой стране показала замедление инфляции, что может быть расценено как позитив, поскольку может вырасти вероятность продолжения более мягкой монетарной политики. Впрочем новость для рынка нефти не очень сильная и пока реакция очень сдержанная. Давят долгосрочные ожидания роста предложения нефти на рынке, связанные с рынком США, возможным ослаблением санкционного режима в Иране.