рынок нефти на 16 июня

На нефтяном рынке сохраняется позиционная борьба, новых идей практически нет. Ситуацию может изменить предстоящее заседание ФРС, на котором могут появиться сигналы о будущих действиях американского регулятора. Если смешанная статистика не смутит Йелен и команду, и ставки будут повышены уже в этом году (о чем может просигнализировать завтрашняя речь главы ФРС), закономерно стоит ожидать роста доллара, в этом случае сырьевые активы временно окажутся под давлением, однако мы не оцениваем этот эффект как продолжительный, т.к. во многом эта ситуация уже просчитывается рынками. Локально рынок поддерживают опасения вызванные непогодой в районе Техаса и ожиданиями по снижению запасов в США. Краткосрочно: Brent $63-67, WTI $59-62.