Рынок нефти 18 июня

После стремительного взлета накануне (в ходе торгов среды Brent прибавляла +2.3%, WTI+2%) произошла столь же стремительная коррекция, в итоге контракты вернулись к уровням начала недели ~$64/bbl и ~$60/bbl, Brent и WTI, соответственно. Основной причиной для такой динамики на рынке послужили отчет о запасах в США и его последующая переоценка. Действительно общий уровень запасов отразил большее, чем ожидалось, снижение, однако уровень загруженности мощностей НПЗ сократился, непосредственно производство и запасы нефтепродуктов подросли, а средний уровень совокупных запасов на ~90 млн. больше среднегодовых значений за последние 5 лет с учетом сезонности. Вместе с тем последующие заявления главы ФРС позволили контрактам прибавить к концу торгов на фоне ослабления позиций доллара. Т.о. рынок остается в фазе консолидации, темпы роста потребления сдержанные, производство и поставки на рынок - стабильны. Из ближайших событий – «греческая история» может преподнести любой сюрприз, однако из совокупности рыночных индикаторов и здесь не должно произойти чего-то ужасающего. Краткосрочно: Brent $63-67, WTI $59-62.