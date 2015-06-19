Рынок нефти 19 июня

Нефть относительно стабильна, однако локально может оказаться под давлением на фоне усиления позиций доллара. С одной стороны статистка последних дней отражает определенные надежды на рост спроса, а «мягкие» комментарии ФРС повышают аппетит к рискам, с другой стороны ситуация с Грецией приводит к обратному движению. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США также не дают четких сигналов – общее сдержанное снижение после достижения пиков сохраняется, однако запасы нефтепродуктов и объемы производства все еще высоки. ОПЕК и РФ также не сбавляют оборотов по добыче. Краткосрочно диапазон сохраняется: Brent $63-67, WTI $59-62.