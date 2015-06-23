Рынок нефти 23 июня

Нефтяной рынок сохраняет боковую динамику. Новостной фон, связанный с «греческим вопросом», накануне вновь вызвал всплеск волатильности, однако последние данные о возможном урегулировании вопроса снизили опасения участников рынка. Сегодня поддержку рынку оказывают ожидания по статистике о недельных запасах в США, которые могут показать снижение. Если это произойдет, то сокращение станет восьмым к ряду. Однако важнее будет не формальное снижение, а полные данные по нефтепродуктам, объему производства и загруженности НПЗ. Здесь поводов для оптимизма по-прежнему будет не много. Одновременно с этим по мере приближения очередного дэдлайна (30/06) по иранскому досье возрастает неопределенность: иранская и европейские стороны обвиняют друг друга в отсутствии прогресса. При этом, если сделка все же состоится, то рынок в перспективе получит дополнительные 1 mn bbl/d, что, безусловно, приведет к давлению на цены. Однако пока данный вариант исхода не просматривается. В этой связи ожидаем сохранения уровней по Brent $62-67, WTI $58-63.