Рынок нефти на 24 июня

Нефтяные цены скорректировались вверх на фоне улучшения настроений вызванных статистикой, прежде всего американской. Данные, выходившие накануне по обе стороны океана, усилили надежды на рост спроса нефти в перспективе. И все это несмотря на усиление позиций доллара на глобальных площадках, неразрешенности «греческого вопроса» и очередных сложностях связанных с иранским досье. Текущий уровень – $64.5 по Brent и $61.2 по WTI. Греция в последние дни все меньше беспокоит рынки, поскольку стороны наметили шаги к промежуточному компромиссу. Еще одним поводом для покупок стали ожидания по снижению запасов нефти в США. Сегодня в фокусе статистика по ВВП США и официальные данные о запасах. Краткосрочно уровни сохраняются: Brent $62-67, WTI $58-63.