Рынок нефти на 24 июня
24.06.2015 11:37
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Нефтяные цены скорректировались вверх на фоне улучшения настроений вызванных статистикой, прежде всего американской. Данные, выходившие накануне по обе стороны океана, усилили надежды на рост спроса нефти в перспективе. И все это несмотря на усиление позиций доллара на глобальных площадках, неразрешенности «греческого вопроса» и очередных сложностях связанных с иранским досье. Текущий уровень – $64.5 по Brent и $61.2 по WTI. Греция в последние дни все меньше беспокоит рынки, поскольку стороны наметили шаги к промежуточному компромиссу. Еще одним поводом для покупок стали ожидания по снижению запасов нефти в США. Сегодня в фокусе статистика по ВВП США и официальные данные о запасах. Краткосрочно уровни сохраняются: Brent $62-67, WTI $58-63.
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