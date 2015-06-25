Рынок нефти 25 июня

Нефть остается волатильной. Официальная статистика по запасам в США, вышедшая накануне, носила сдержанно негативный характер для рынка. Запасы сырой нефти сокращаются восьмую неделю, однако запасы бензина и дистиллятов растут, при этом производство также выросло, оставаясь недалеко от максимальных уровней. Отдельного внимания заслуживают «греческая тема» и предстоящие переговоры по «иранскому досье». По этим вопросам высока неопределенность, что также сдерживает покупки. В итоге цены на «черное золото» сохраняют боковую динамику в ожидании исхода этих вопросов. Сегодня в фокусе саммит ЕС, во вторую очередь статистика из США. Краткосрочно уровни прежние: Brent $62-67, WTI $58-63.