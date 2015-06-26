Рынок нефти 26 июня

Нефть практически не претерпела изменений по итогам минувших торгов. Локально темы для рынка остаются прежними: греческий вопрос и предстоящие переговоры по иранской ядерной программе. И в том и другом случае сохраняется высокая неопределенность по исходу, поступающие данные противоречивы. Как итог сохранение боковой динамики в районе достигнутых уровней. Определенные опасения в ближайшее время может вызвать активность боевых действий на Ближнем Востоке с участием ИГИЛ, однако пока инфраструктуры и поставок это не касается. Значимой статистики сегодня не ожидается, ориентиром останутся вышеобозначенные темы. Краткосрочно уровни прежние: Brent $62-67, WTI $58-63.