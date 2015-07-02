Рынок нефти 2 июля

Нефть накануне просела в основном на фоне статистики из США и укреплении позиций доллара. Вышедшая статистика упрочила позиции восприятия рынками улучшения состояния американской экономики, и как следствие скорого повышения ставки ФРС. Кроме того, данные Минэнерго указали на рост запасов вопреки ожиданиям. Все это наряду с прежними темами – греческой и иранской вновь усилили негативные настроения. В дополнение к локальным темам: ОПЕК наращивает объемы производства – по итогам июня 3-х летний максимум, РФ снова лидер также поитоам июня – 10.71 mn bbl/d. Т.о. поводов для роста цен крайне мало, скорее напротив возможно смещение в диапазон $55-60/Brent в перспективе. Сегодня цены сдержанно корректируются на некотором позитиве связанном с Грецией, и небольшом ослаблении доллара, однако уже вторая половина дня может снова пройти «под знаком» роста доллара после стат данных по рынку труда США. Краткосрочно: Brent $61.5-64, WTI $57-62.