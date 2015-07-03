Рынок нефти 3 июля

После локального всплеска цены вновь устремились вниз. Поводом для роста накануне стали спекуляции относительно дальнейших действий ФРС и позиций рубля после выхода данных по рынку труда. Действительно данные несколько противоречивы, однако реакция рынков была излишне эмоциональной. Тем более, что для нефтяного рынка фундаментально картина по-прежнему складывается не в ползу роста. Данные из тех же США показали рост числа буровых установок, и хотя 3 единицы – это незначительно, но оснований сомневаться в рынок в ближайшее время останется перенасыщенным, нет. Т.о. движение к «круглым» отметкам может продолжиться – 60/55, Brent и WTI соответственно. Сегодня объемы торгов пониженные, краткосрочно: Brent $60-64, WTI $55-59.