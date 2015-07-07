Рынок нефти 6 июля

Нефтяной рынок пребывает под заметным давлением. Основные факторы, оказывающие снижение, в основном, прежние: высокие объемы глобального производства явно превышающие текущее потребление; «греческая тема» в самом негативном исходе ставящая под угрозу европейский монетарный союз; иранские переговоры сулящие дополнительные поставки нефти на рынок; в последнее время все чаще проявляющиеся сбои в экономике Поднебесной. На фоне всего вышеперечисленного помимо фундаментальных факторов заметно снижаются аппетиты к рискам, что также играет против нефтяных цен. Сценарий похода к «круглым» отметкам – 60/55, Brent и WTI соответственно, реализовался. Краткосрочные ожидания: Brent $57-62, WTI $52-58.