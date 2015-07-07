Рынок нефти 7 июля

Нефтяной рынок переживает не легкие времена. Две последние торговые сессии принесли 8% снижение стоимости контрактов. Основной движущей силой стала комбинация накопившихся проблем с перепроизводством и слабыми темпами роста потребления, к этому добавились нескончаемые греческие проблемы и перспективы самых негативных сценариев, китайские темы, и, наконец, иранский вопрос. Как итог - медвежьи настроения возобладали. В том случае, если рынок на текущей неделе не получит намеков на разрешение греческой драмы и при этом минутки от ФРС и/или выступление г-жи Йелен будет по-прежнему позитивно-убедительным, следует ожидать дальнейшего движения вниз к отметкам $54-55 по Brent, еще одним триггером может стать резкий позитив по иранскому вопросу. Краткосрочно: Brent $57-62, WTI $52-58.