Рынок нефти 8 июля

Нефтяной рынок падает. Основной движущей силой оста-ется перепроизводство. Также негатив идет от греческой проблеме и от падения рынка Китая, который остается одним из основных игроков на сырьевом рынке с точки зрения потребления. Минутки от ФРС и/или выступление г-жи Йелен могут поддержать доллар, а значит - оказать давление на нефть, которой будет непросто отойти от $55 по Brent. Еще одним триггером снижения может стать снятие санкций с Ирана. Краткосрочно диапазоны по котировкам: Brent $55-60.