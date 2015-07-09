Рынок нефти 9 июля

Цены на нефть растут в четверг после падения в преды-дущие сессии. Инвесторы отыгрывают меры властей КНР, которые делают все возможное чтобы справиться с обва-лом рынка акций и пытаются восстановить доверие к ки-тайскому фондовому рынку. Впрочем, поскольку на рынке Китая 80% оборота делают резиденты, причем физические лица, то кризис пока остается локальным.

Вместе с тем Иран и "шестерка" ищут пути договориться. На переговорах в Вене были достигнуты некоторые договоренности, но пока остаются разногласия по вопросу об оружейном. Нефть продолжит торговаться в диапазоне 55-60 долл. за баррель Brent.