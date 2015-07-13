Рынок нефти 13 июля

Давление на нефтяные цены возобновилось, после того как МЭА в своем последнем отчете понизило прогнозы мирового потребления, а также указало на ожидания по дальнейшему сползанию цен вниз из-за переизбытка предложения. К этому добавляются ожидания по скорому разрешению иранского вопроса и, как следствие, увеличение объемов предложения до ~0.5 mn bbl/d. Позитива, который позволил бы сейчас ценам расти практически нет. Однако стоит отметить, что греческая драма близится к развязке - по утренним сообщениям СМИ стороны нашли компромисс, т.о. тема распада еврозоны уходит с сырьевых рынков. Плюс к этому данные из КНР отразили рост импорта нефти по итогам 1 п/г 2015 на 7,5% в сравнении с 1 п/г 2014. И все же это скорее среднесрочные темы, глобально рынок в переизбытке. В это связи ожидаем смещения Brent к уровням $54-60/bbl.