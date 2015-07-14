Рынок нефти на 14 июля

Нефть дешевеет. Основной темой для рынка стало достижение договоренностей по иранской ядерной программе. Стороны переговоров пришли к соглашению, теперь предстоит оценить детали. Однако еще раз стоит напомнить, что рынок в перспективе получит дополнительные 0,5-1 mn bbl/d, что на фоне европейских и китайских проблем обострившихся в последнее время, оказывает понижательное давление на котировки. Помимо этого приближение разрешения греческого вопроса повышают ожидания того, что ФРС будет более решительным в текущем году относительно повышения ключевой ставки. Вместе с тем, с учетом того, что тема в рынке достаточно давно, мы не ожидаем существенного снижения цен. Вклад иранской договоренности может составить до -$5 /bbl Brent. Краткосрочные ожидания: Brent $54-60, WTI $48-54.