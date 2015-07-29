Рынок нефти 28 июля

Нефть остается под давлением на фоне нервозности рынка по причине продолжающегося роста добычи нефти и слабого спроса. Доллар для рынка нефти сегодня будет в центре внимания. После заседания ФРС американская валюта может оказаться волатильной, что скажется на сырье. Технически нефть может встретить поддержку у 52 долл. за баррель Brent. Также немного поддержит нефть сегодня статистика API, зафиксировавшая небольшой снижение запасов топлива в штатах.