Рынок нефти на 3 августа

Нефть остается под давлением, месячные итоги июля стали самыми негативными со времен кризиса 2008г., Brent снизилась на ~20%. Ключевыми факторами для давления на цены остаются перепроизводство основными игроками и невнятные перспективы потребления. После того как экономика Поднебесной все больше стала привлекать к себе внимание, причем не с лучшим настроем, участники рынка предпочли фиксировать прибыли. В то же время нефть уже достаточно приблизилась к своим производственным издержкам, в частности по сланцевым проектам это ~42-45/bbl, т.о. дальнейшее снижение, хотя еще и возможно, но все более затруднительно, как с психологической, так и фундаментальной составляющей. Технически Brent может сходить в район $47-48/bbl, однако как нами отмечено рубеж $50 пройти будет не просто. На текущей неделе фокус для commodities на статистику США (CPI, рынок труда), которая приоткроет перспективы действий ФРС поставкам, а как следствие аппетиты к риску.