Рынок нефти на 4 августа

Движение нефтяных цен вниз продолжилось, накануне стоимость Brent пробила отметку в $50/bbl, и казалось бы, готова пойти дальше к уровню $47-48 на фоне слабой статистики по ISM/PMI (США/КНР), однако отметка в $50 остается точкой притяжения, сегодня мы наблюдаем технический откат. Основными причинами для давления на цены остаются прежние факторы – опережающие темпы производства в сравнении с ожиданиями по потреблению. Пока рынок останется достаточно тонким, сегодня статистики, которая окажет заметное влияние на ход торгов, не ожидается, краткосрочно уровни для Brent $48-52. Промышленные металлы в основном в районе минимумов года, причины схожи – опасение состояния китайской экономики и как следствие снижение объемов потребления. Вместе с тем мы сохраняем сдержанный оптимизм в отношении глобальной экономики в 3 и 4 кв., и рассчитываем, что негативный тренд не получит развития.