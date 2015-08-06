Рынок нефти на 6 августа

Brent вновь ниже $50/bbl, WTI относительно стабильна ~$45. Накануне выходили данные о запасах в США. Статистика смешанная – в то время как запасы сырой нефти снизились на 4.4 mn bbl, запасы бензина выросли (+0.8 mn bbl), продемонстрировала рост и нефтедобыча (+0.5% w/w). Данные PMI и ISM, вышедшие вчера были лучше прогнозов, что сохраняет оптимизм в отношении американской экономики и отчасти поддерживает WTI. В целом же рынки остаются в ожидании пятничной статистики по рынку труда США, которая формирует ожидания относительно действий ФРС по ставкам и как следствие стоимость доллара. В случае если данные превзойдут прогнозы, давление на сырьевые активы возрастет, Brent может снизиться к $45-47/bbl, пока уровни прежние $48-52.