Рынок нефти на 7 августа

Brent остается недалеко от отметки $50/bbl, WTI в свою очередь около $45/bbl. Общий новостной фон пока сохраняется прежним. Настроения продолжают определять дисбаланс предложения и спроса, и ожиданиям по нему, а также перспективы доллара. В первом случае перемен в ближайшее время не предвидится, основные производители на максимумах, сланцевое производство остается эффективным, количество активных буровых установок приостановило сокращение. Что касается доллара, то ожидания по переходу ФРС к началу повышения ставки поддерживают спрос на американскую валюту и напротив довлеет на сырьевые активы. Краткосрочно котировки «черного золота» частично поддержала новость о том, что в Конгрессе США один из влиятельных сенаторов намерен голосовать против сделки с Ираном. Но вряд ли эта новость сможет реально изменить расклад сил, и выглядит скорее как локальные политические маневры. Куда важнее тот факт, что сланцевые производители все ближе к т.н. breakeven cost. Ожидаем сохранения «боковика» в краткосрочной перспективе Brent $48-52, WTI $43-47.