Рынок нефти 10 августа

Цены на commodities продолжают смотреть вниз. Новую порцию негатива рынок получил после выхода китайских данных, указавших на существенное замедление торговой и производственной активности. Экспорт и импорт Поднебесной снизились больше ожиданий, а индекс цен производителей демонстрирует снижение без остановки уже практически год. Стоит к этому добавить пятничную статику из США, которая упрочила ожидания по повышению ставки ФРС в скором времени, все это приводит к снижению аппетитов в покупке сырьевых активов. Отдельно стоит отметить, что производство нефти в США выросло, как и число буровых установок. Единственное, что стало позитивом на нефтяном рынке на фоне этого, тот факт КНР продолжает активно покупать «черное золото» пытаясь «черпать по дну». Пока с большей вероятностью сохранится сдержанно негативная динамика, при этом нельзя исключать ретеста $45 по Brent, особенно если общий фон продолжит ухудшаться. Фокус рынка на динамику доллара и статистику промпроизводства КНР и ЕС в среду. Краткосрочно: Brent $48-52, WTI $43-47.