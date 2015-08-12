Рынок нефти на 12 августа

Нефть остается под давлением. Непродолжительный отскок к отметке $50/bbl сменился заметными продажами на фоне данных о производстве ОПЕК, статистки по производству в США, прогнозах Всемирного банка (– $10 к текущим ценам после снятия санкций с Ирана). К этому добавляется неоднозначная для сырьевого рынка девальвация юаня (CNY). НБК за минувший вторник и сегодняшнюю среду девальвировал CNY на 3.5%, и тема дальнейших подобных шагов остается в рынке. С одной стороны покупать commodities за подешевевший CNY действительно будет сложнее, однако предпринятые шаги, направлены на поддержание экономического роста, что должно поддержать в перспективе цены. Однако рынок пока не забегает далеко, предпочитая реагировать на текущие проблемы в экономике Поднебесной, и потенциальное охлаждение спроса на сырье. Сегодня фокус на статданные по нефтяному рынку США (большее внимание к производственным показателям). Краткосрочно: Brent $47-50, WTI $41-45.