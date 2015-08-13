Рынок нефти на 13 августа

Данные о сокращении запасов нефти и ряда нефтепродуктов, и что самое важное снижении темпов производства в США оказали поддержку нефтяным ценам накануне. Помимо этого рынок, скорее всего все же сумел найти позитив в отчете и прогнозах от МЭА, а также переоценил. В итоге цены откатили к $50 Brent и $43.5 WTI. Вместе с тем основной проблемой для рынка остается переизбыток предложения. Текущие оценки профицита на рынке составляют уже 3 mn bbl/d (вместо 2 mn bbl/d месяцем-двумя ранее). Т.о. минимальный дисбаланс со стороны спроса вновь ставит под удар цены на «черное золото». Локально нефть может прибавить еще порядка 1-2%, после чего потребуются более весомые аргументы для движения вверх. Краткосрочно: Brent $47-52, WTI $41-45.