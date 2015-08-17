Рынок нефти на 17 августа

Нефть остается под давлением. Помимо новостного фона, который сформировался по итогам прошлой недели, сегодня рынок реагирует дополнительной порцией негатива на статистику из Японии. Ранее, напомним, девальвация юаня на фоне состояния китайской экономики, сохранение нефтепроизводства в США и новые оценки о потенциальном снижении цен на «черное золото», привели к росту волатильности и снижению цен. Brent по итогам недели потеряла порядка 1%, позиции WTI хуже – контракт в районе 6-летних минимумов - $41.7 (-3.5% за минувшую неделю). Технологическая катастрофа в порту Таньцзинь КНР также добавляет негатива на рынке. Краткосрочно: Brent $47-51, WTI $41-44.