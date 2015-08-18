Рынок нефти 18 августа

Риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются. Основными вызовами для рынка остаются переизбыток предложения и опасения, что рост потребления окажется хуже предыдущих ожиданий. Последние новости вокруг Китая подстегивают рост этих ожиданий, к этому добавляется сезонное снижение спроса от НПЗ. Сегодня новостной фон достаточно скудный, в этой связи контракты пытаются стабилизироваться в районе вчерашних уровней. Небольшим позитивом для рынка могут послужить данные о сокращении запасов в США, которые по предварительным данным снизились за неделю на 0.82 mn bbl. Краткосрочно расклад сил сохраняется: Brent $47-51, WTI $41-44.