Рынок нефти 19 августа

Нефтяной рынок локально стабилизировался в ожидании сегодняшней статистики из США. Вместе с тем риски дальнейшего снижения рисковых и сырьевых активов остаются достаточно высокими. Вчерашняя достаточно хорошая статистика по рынку недвижимости США оставляет вероятность первого повышения ставки ФРС в сентябре значительной. Одновременно с этим китайскому рынку пока не удается охладить волну пессимизма, индикаторы продолжают снижаться. Все это на слабом рынке не добавляет силы покупателям. В поддержку краткосрочно выступают ожидания по снижению запасов в США и начало торговли нового контракта Brent. Ожидания по торговому диапазону прежние: Brent $47-51, WTI $41-44.