Рынок нефти 20 августа

Стабилизация на рынке нефти была непродолжительной. Вчерашние данные о росте запасов нефти в США толкнули котировки к новым минимумам. Статистка о снижении запасов бензина и производстве в целом была проигнорирована, хотя и давала определенные сигналы для поддержки. Китай и США сейчас, как впрочем, и ранее остаются основными маркетмейкерами. КНР предстоит тушить пожар на фондовом и валютном рынках, а также продолжать реформы. А ФРС США, хотя и ускользнул снова от прямых ответов, похоже, сам не в состоянии оценить ситуацию и сохраняет интригу. За всем этим рынки и прежде всего сырьевые продолжают наблюдать под микроскопом. Общий фон для нефти остается негативным, и мы можем стать свидетелями ретеста отметки в $45 по Brent, однако это скорее психологический уровень, технически картина еще печальнее – $38-40 по Brent. Краткосрочно: Brent $45-48,5, WTI $40-43.