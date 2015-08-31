Рынок нефти 24 августа

Рынок нефти, фактически не имея ничего нового на руках, продолжил валиться вниз, достигая минимумов марта 2009г. В целом состояние на рынке сырья весьма негативное, так Blommberg commodity Index на 16 летних минимумах. Китай, в последнее время стал раздражителем, инвесторы предпочли увидеть проблемы в экономике и быстрое снижение фондовых индексов, забыв о том, что рост в этом сегменте был столь же стремительным, а проблемы и дисбалансы были уже очевидны тогда. Иран накануне повторил, что готов быстро нарастить поставки на рынок после снятия санкций, эти заявления звучали и раньше, и уже приводили к снижению, однако пессимизм усиливается обстоятельствами из КНР. Технически картина остается негативной, так ретест $44-45/bbl по Brent состоялся, т.е. при отсутствии позитива можно ожидать попытки захода к уровням $38-40, тем более что фундаментальные факторы с учетом глобальных запасов и хеджа по сланцам пока можно и вовсе игнорировать. Краткосрочно: Brent $43-46, WTI $38-41.