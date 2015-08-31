Рынок нефти 25 августа

Нефть пытается стабилизироваться, несмотря на продолжение драматического падения фондовых индексов в Китае и предварительные данные об увеличении запасов в США. Не исключено, что текущее ослабление прессинга на нефть и прочие сырьевые активы лишь технический перерыв. В то же время нельзя не отметить, что рынок все же мог услышать сигналы от ФРС США о том, что повышение ставки сдвигается, и будет определяться исходя из глобальной макроэкономической повестки. Так или иначе, общий негатив сохраняется, стоимость основных контрактов в районе минимумов с февраля/марта 2009г. Переизбыток предложения с рынка не ушел, по данным Argus хедж-сделки по сланцевым проектам США проводились по 62-65/bbl, т.о. остается лишь ждать из истечения, что в купе с сезонными факторами должно стабилизировать цены в IV кв. текущего года на уровне ~ $50/bbl. Краткосрочно: Brent $43-46, WTI $38-41.