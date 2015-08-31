Рынок нефти 26 августа

Нефть продолжает торговаться в узком диапазоне недалеко от минимальных отметок достигнутых накануне, напомним это антирекорды последних 6-7 лет. Движение на глобальных рынках сейчас напоминает афтершоки после землетрясений. Четкого понимания дальнейшего движения пока нет. Китай накануне усилил стимулирующие меры, поддержав тем самым не только свои рынки, но дав глоток надежды остальным. По большому счету слово за ФРС США, если сигналы последний дней оправдаются, и с повышением ставки регулятор повременит, рынки смогут восстановиться, хотя и не полностью. Стоит отметить, что в последнее время все чаще стали звучать размышления, что столь резкое глобальное падение на всех площадках в отсутствии явного нового негатива выглядит как минимум не логично, фундаментально активы перепроданы, и, скорее всего причины кроятся в дисбалансе глобальной ликвидности. Это относится и к нефти. Действительно глобально проекты становятся дороже, а спрос и потребление «черного золота» только растет, хотя и меньшими темпами, чем ожидалось ранее, в то время как цена за последние месяцы упала на ~60%. Если учесть отчеты нефтяных компаний, получается, что рынок освободился от спекулятивного, бумажного навеса и достаточно близок к справедливой цене. Локально, в условиях сохранения текущих настроений на рынке, цены могут подойти к уровню $38-40 по Brent, однако надолго увязнуть там не удастся, уже в 4-м квартале мы ожидаем цены на отметках ~ $50/bbl. Краткосрочно: Brent $43-46, WTI $38-41.