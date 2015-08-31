Рынок нефти 27 августа

Нефть получила поддержку после данных о запасах в США, которые упали заметно ниже прогнозных. Помимо этого смещение ожиданий по срокам первого повышения ставок ФРС привело к тому, что индекс доллара с пиков августа отступил к сегодняшнему дню на 3%, что в купе с мерами, принимаемыми китайским регулятором, повышают шансы на смену настроений на рынках. Сегодня фокус на американские данные (недельные по рынку труда, ревизия ВВП, и что не менее важно – симпозиум в Джексон Холле), рынки в ожидании услышать более четкие сигналы о планах ФРС. Краткосрочно уровни прежние: Brent $43-46, WTI $38-41.