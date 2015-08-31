Рынок нефти 31 августа

Накануне позитивное движение получило развитие, Brent практически достигла отметки в $51/bbl, а WTI ходила выше $45/bbl. В целом по итогам недели рост контрактов составил 16-17%. Основными поводами для отскока стали: информация о возможном экстренном заседании ОПЕК + РФ, рост ВВП США, определенные успехи китайских регуляторов по стабилизации ситуации на локальных рынках, перебои в Нигерии. Однако данные о буровых установках США, и новая интрига по ставкам ФРС от одного из первых лиц американского регулятора С. Фишера, сбили волну оптимизма, усиление позиций доллара на этом фоне также внесло свою отрицательную лепту в сырьевые рынки. Цены на нефтяные контракты вновь ниже $50 и $45, и по всей видимости продолжат сдержанное движение вниз, Brent к $47, а WTI к $42. Промышленные металлы торгуются разнонаправлено, в фаворитах медь и свинец, прибавляя порядка 3%. Фокус будет прикован к данным по рынку труда в США, которые будут выходить в четверг/пятницу, завтра все внимание сырьевых рынков на данные PMI из Китая.