Рынок нефти 1 сентября

Информация о готовности ОПЕК провести встречу, в т.ч. с участниками не являющихся членами картеля, а также пересмотр статистики по производству в США позволили участникам рынка загнать цены на контракты вверх. Brent в ходе вчерашней сессии достигала отметок выше $54, а WTI выше $49, т.е. мы стали свидетелями 12% скачка внутри дня. После последовал откат, снижение -3%, фундаментально картина на рынке при этом остается прежней: кумулятивные объемы производства в районе максимумов, темпы роста потребления явно отстают за предложением. Краткосрочно ожидаем умеренной коррекции цен, выходящая статистика в рамках прогнозных значений, Китай, увы, продолжает демонстрировать негатив, сегодняшняя статистика сбивает вчерашний оптимизм на сырьевых площадках. Ориентиры по нефти: Brent $47-52, $WTI 44-48.