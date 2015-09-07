Рынок нефти 2 сентября

Коррекционные настроения сохраняются. Стоимость нефтяных контрактов столь же стремительно снижается, как прежде росла, потери по итогам вчерашней торговой сессии составили 8%. Движения носят спекулятивный, технический характер. Фундаментально картина остается прежней – избыток предложения, при сдержанном росте спроса. Информационным поводом для активных продаж формально стали предварительные данные о росте запасов в США, повсеместные слабые данные по PMI, очередные заявления министра нефти Ирана о готовности нарастить суточную добычу на 1 mn/bbl, а также понимание, что достичь скоординированных действий основных производителей нефти OPEC и non-OPEC быстро не удастся. С большей вероятностью до пятничных данных из США цены останутся под умеренным давлением, сегодня наблюдаем попытку стабилизации на текущих уровнях, однако уже после данных от ADP (15.15мск) активность возрастет. Краткосрочно: Brent $47-52, $WTI 43-48.