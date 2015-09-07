Рынок нефти 7 сентября

Нефтяные контракты снова сползают вниз. Негативные настроения, связанные с перепроизводством вновь вышли на первый план. Помимо этого остается сильным доллар, смешанные данные с рынка труда США, которые выходили в пятницу оставляют вопрос о состоянии американской экономики дискуссионным. В целом по итогам недели ставки FedFund практически не изменились, отражая, что ожидания по первому повышению ставок сконцентрированы в декабре. Количество буровых установок по итогам недели сократилось на 13 до 662, что однако не находит поддержки через котировки. Сегодня торги сдержанные, американские площадки закрыты в связи с Labor Day, во вторник фокус внимания данные по торговому балансу КНР и ВВП ЕС, краткосрочно: Brent $47-52, $WTI 43-48. В целом до сентябрьского решения FEDa расклад сил скорее сохранится, впрочем, при отсутствии «сюрпризов» и до конца года можно ожидать цены недалеко от текущих значений.