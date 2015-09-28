Рынок нефти 28 сентября

Нефть торгуется относительно стабильно. Сдержанное давление на котировки оказывает статистика о корпоративных прибылях промышленных предприятий в КНР. В то время как данные о снижении числа буровых установок в США четвертую неделю подряд на этом фоне остаются без внимания (-4 w/w, 640 - current). В целом же ситуация практически не меняется: производство пока лишь начинает давать определенные сигналы к снижению, однако уровень глобальных запасов, низкий прирост потребления в перспективе сохраняют рынки перенасыщенными со стороны предложения, настроения на рынках явно не поддерживают покупки. На текущей неделе в фокусе будут статистика по деловой активности в КНР и США, а также данные с американского рынка труда. Торговый дипазаон вряд ли изменится: Brent - $47-50, WTI $44-47.